Alcolumbre testa negativo para o novo coronavírus

BRASÍLIA - O teste do presidente do Congresso e Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para o novo coronavírus deu negativo, segundo a assessoria do Senado. Alcolumbre não tinha sintomas da doença, mas realizou o exame após ter contato com algumas pessoas suspeitas de estarem com o vírus.

Depois de voltar de viagem dos Estados Unidos, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) estava com o novo coronavírus, mas ainda não sabia. Neste período, ele se reuniu com parlamentares, embaixadores, ministros e com Alcolumbre. O senador também presidiu a sessão de uma comissão no Congresso e participou até de encontro para discutir o avanço do Covid-19 no País.

Segundo a assessoria do Senado, por enquanto as atividades legislativas continuam com sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para a próxima terça-feira, 17, às 11h. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também descarta até este momento qualquer mudança no cronograma das atividades do plenário. Entretanto, o cenário está em constante acompanhamento e avaliação pela presidência do Congresso.