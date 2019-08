Alcolumbre diz que troca de indicados ao Cade foi decisão de Bolsonaro

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou neste sábado, 3, que a retirada de indicações de nomes para compor o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) foi decisão do presidente Jair Bolsonaro.

O senador sugeriu que a medida não se trata de troca de favores para fortalecer o governo em votações importantes na Casa, como da reforma da Previdência ou da indicação de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos.

O Estado publicou na sexta-feira, 2, que a retirada das indicações de Vinícius Klein e Leonardo Bandeira Rezende surpreendeu integrantes do Cade, senadores e o ministro da Justiça, Sergio Moro, que havia sugerido um dos nomes.

Parlamentares teriam resistência aos nomes, pois as indicações não teriam sido discutidas com o Congresso. “Sobre as notícias veiculadas na imprensa a respeito das indicações para o Cade, repito mais uma vez, que esta é prerrogativa do chefe do executivo, presidente da República, Jair Bolsonaro, como ocorre com toda e qualquer agência regulatória”, disse Alcolumbre, em nota.

O presidente do Senado afirmou que não tem poder de voto para indicações de embaixadores. “As pessoas precisam começar a mudar o conceito sobre a política, de que tudo é resolvido com indicações ou troca de favores”, declarou o senador.

O nome do economista-chefe do Cade, Guilherme Rezende, está entre os especulados para ser indicado a um dos cargos. Rezende atuou como uma espécie de consultor para a área da concorrência durante a campanha de Bolsonaro.

Também foi aventado o nome de Humberto Lucena Fonseca, que teria menos chances, segundo fontes da área.