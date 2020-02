Alcolumbre convoca para esta quarta sessão que pode dar ao Congresso controle de R$ 42 bi

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convocou para esta quarta-feira, 12, sessão do Congresso para analisar os vetos do presidente Jair Bolsonaro no projeto que definiu como os recursos públicos serão gastos em 2020. Em jogo está o controle de R$ 42,6 bilhões do Orçamento pelos parlamentares.

Desde a semana passada, líderes da Câmara e do Senado negociam derrubar todos os vetos de Bolsonaro, o que obrigaria o governo a pagar todas as emendas parlamentares neste ano. Apesar de a regra atual exigir a liberação dos recursos, não há prazo para que isso seja feito e a prioridade nos pagamentos costuma ser usada pelo Palácio do Planalto como moeda de troca em votações importantes.

Sem base de apoio no Congresso e enfrentando problemas na articulação política, Bolsonaro pode ter dificuldades nesta votação, que abre brecha para nova temporada de aperto financeiro. Preocupados com o impacto do revés, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e integrantes da equipe econômica procuraram líderes de partidos na semana passada e pediram mais tempo para negociar.

Nesta segunda, 10, o presidente do Congresso e do Senado esperava um acordo entre parlamentares e governo para analisar os vetos de Bolsonaro ao projeto sobre as emendas.

"Fortes demais"

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu, também na segunda, que alguns vetos à proposta poderão ser mantidos. Segundo Maia, dois itens aprovados pelo Congresso "talvez tenham ficado fortes demais": o prazo de 90 dias para o governo garantir o pagamento das emendas de relator e a previsão de punição caso o Executivo não efetue as transferências.

Manter os vetos de Bolsonaro a pontos do projeto é uma medida considerada essencial para não amarrar ainda mais a execução do Orçamento. Embora o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenha defendido o controle do Congresso, o governo terá de fazer em março mais um bloqueio de verbas para cumprir a meta fiscal.

Entenda as mudanças aprovadas pelo Congresso (e quais foram vetadas por Bolsonaro):

MAIS PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS

O QUE FOI APROVADO:

O governo deve pagar as emendas parlamentares indicadas pelo relator-geral do Orçamento e pelas comissões da Câmara e do Senado em 2020.

COMO ERA:

Anteriormente, a legislação garantia apenas o pagamento das indicações feitas individualmente por cada parlamentar e pelas bancadas estaduais.

PRIORIDADES (VETADO POR BOLSONARO)

O QUE FOI APROVADO:

O governo deve pagar as emendas conforme a ordem definida pelos parlamentares.

COMO É:

Embora obrigatório, o pagamento das emendas parlamentares segue um cronograma definido pelo governo. A liberação é negociada com deputados e senadores e pode ser usada como moeda de troca pelo Planalto em votações importantes.

PRAZO PARA PAGAR (VETADO POR BOLSONARO)

O QUE FOI APROVADO:

O Executivo terá 90 dias para garantir no Orçamento o pagamento das emendas feitas pelo relator, que neste ano somam R$ 26 bilhões.

COMO É:

Não há prazo. O governo libera os recursos destinados via emendas conforme disponibilidade de caixa. Na prática, como não são obrigatórias, as emendas de relator não costuma ser pagas.

BLOQUEIO DE RECURSOS (VETADO POR BOLSONARO)

O QUE FOI APROVADO:

O governo só poderá bloquear o pagamento das emendas de relator e as de comissões se houver risco para o cumprimento da meta fiscal.

COMO É:

Essa regra só é válida para emendas apresentadas individualmente por deputados e senadores.

PUNIÇÕES

O QUE FOI APROVADO (VETADO POR BOLSONARO)

Se o governo não garantir o pagamento das emendas em 90 dias ou bloquear fora das regras, está sujeito a "penalidades previstas na legislação"

COMO É:

O governo não sofre qualquer punição caso não pague todas as emendas no mesmo ano. A liberação dos recursos pode, inclusive, ficar para o ano seguinte, o chamado "restos a pagar", no jargão contábil.