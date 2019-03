Alckmin vira comentarista de Ronnie Von; relembre outros políticos na TV

Contratado pela TV Gazeta para atuar como comentarista do programa "Todo Seu", de Ronnie Von, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) passará a integrar o grupo de políticos brasileiros com passagem pela televisão como apresentadores, repórteres ou comentaristas de assuntos que vão além de sua atuação política.

Não são raros os casos de políticos projetados nacionalmente por suas aparições na telinha. Relembre alguns:

Marta Suplicy

A ex-senadora Marta Suplicy apresentou durante seis anos o quadro "Comportamento Sexual", da TV Globo, no TV Mulher, nos anos 80. De acordo com a emissora, era a "primeira vez na televisão brasileira, de questões da intimidade feminina. Assuntos como menstruação, orgasmo, impotência e sexo seguro eram pauta do quadro."

João Doria

Além de empresário, o governador de São Paulo possui uma carreira de quase três décadas na TV brasileira, atuando como entrevistador e apresentador em frente à câmeras. Chegou a apresentar o programa "O Aprendiz" na TV Record. Hoje a atração é exibida pela TV Band e apresentada por Roberto Justus.

Joice Hasselmann

Antes de entrar para a política, a deputada federal mais votada da história do País, Joice Hasselmann (PSL-SP), atuava como jornalista. Ela iniciou a carreira no Paraná, passando por rádios e emissoras locais e foi âncora da RIC TV, um telejornal na TV Record e, depois, na TV da revista Veja.

Jorge Kajuru

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) fez carreira no jornalismo esportivo. Começou em 1981 na TV Alterosa, de Minas Gerais. Já atuou na RedeTV!, na Band, na TV Cultura e no Esporte Interativo.

Tiririca

Um dos deputados federais mais bem votados de São Paulo, Tiririca (PR-SP) começou sua carreira artística como palhaço no circo e também atuou na televisão. Participou de programas como a "Escolinha do Barulho" e o "Show do Tom", apresentado por Tom Cavalcanti, na TV Record.

Celso Russomanno

Também bem votado em São Paulo, o deputado federal Celso Russomanno (PRB-SP) ficou famoso nos anos 1990 por atuar no programa Aqui Agora, do SBT. De lá para cá, atuou na Band, Rede TV e Rede Record.

Lasier Martins

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) trabalhou durante 27 anos na RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Virou "meme" em 2006 quando um vídeo da década de 1990 foi publicado no Youtube. Nele, o então repórter leva um choque durante a cobertura da Festa da Uva.

Ana Amélia

Também do Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia (PP) atuava como jornalista antes de se dedicar à política. Iniciou no fim dos anos 1970 a carreira na RBS TV, a mesma em que atuou Lasier Martins. Também atuou no Zero Hora.

Clodovil Hernandes

Falecido em 2009, o estilista e ex-deputado federal Clodovil Hernandes também fez carreira na TV. Na década de 80, atuou no TV Mulher, da Rede Globo, junto com Marta Suplicy. Também trabalhou Band, Manchete e na Rede TV.

Wagner Montes

Falecido em janeiro deste ano antes de assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, para a qual foi eleito em 2018, Wagner Montes fez carreira como repórter policial na TV Record do Rio. Na política, foi deputado estadual no RJ de 2007 a 2018.