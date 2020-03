Aguardando resultado de testes para coronavírus, ministros não vão a reunião no Planalto

BRASÍLIA - Os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, não participam na manhã desta sexta-feira, 13, da reunião no Palácio do Planalto que discute ações diante do avanço do coronavírus no país. Os dois aguardam para esta tarde o resultado do teste para a Covid-19 e foram orientados a ficar de casa.

Já o chanceler Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, chegou de Washington nos Estados Unidos nesta madrugada e segui direto para sua residência. Ele fará o teste hoje, com previsão de resultado para amanhã.

Os ministros integraram a comitiva presidencial que esteve na Flórida, nos Estados Unidos. Todo o grupo passou a ser monitorado após o secretário especial de Comunicação, Fabio Wajngarten, testou positivo para a doença. O presidente Jair Bolsonaro segue no Palácio da Alvorada aguardando os resultados do exame, previstos para serem divulgados na tarde desta sexta. Segundo a rede de TV norte-americana Fox News, no entanto, já haveria a confirmação de que o primeiro teste de Bolsonaro teria dado positivo para o vírus.

O GSI está sendo representado na reunião pelo secretário-executivo da pasta, general Douglas Bassoli, e a Defesa pelo secretário-geral da pasta, o almirante Garnier Santos. O secretário-geral das Relações Exteriores, Otávio Brandelli, substitui o chanceler nas reuniões.

O ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que também viajou com o presidente participa da reunião, após o seu teste para coronavírus dar negativo.

Integrantes da comitiva relataram ao Estado estar em isolamento voluntário até a saída do resultado. Recém-nomeado secretário especial de Assuntos Estratégicos, o almirante Flávio Rocha, e o assessor especial para assuntos internacionais, Filipe Martins, são alguns do que seguem trabalhando em casa, sem apresentar sintomas. Ambos trabalham no terceiro andar do Planalto e são assessores direto do presidente.

Outra parte da comitiva fará o teste para coronavírus nesta tarde. Eles também seguem isolados, como é o caso do secretário especial de Pesca, Jorge Seif Jr.