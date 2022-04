Vídeo mostra confusão entre Ciro Gomes e apoiador de Bolsonaro; confira

A visita do pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) à feira de tecnologia Agrishow, nesta quinta-feira, 28, causou alvoroço no evento e rendeu acusações de agressão ao presidenciável, embora não seja possível afirmar se houve ato violento. Enquanto caminhava pelos estandes, o pedetista ouviu xingamentos e bateu boca com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ao ser abordado por um homem, o ex-ministro reagiu com um movimento brusco. Um vídeo que circula na internet registrou o momento.

Após a repercussão do episódio, Ciro lançou nota afirmando que foi “insultado e sofreu tentativas de agressão física por militantes bolsonaristas”. O presidenciável disse lamentar ter sido “forçado a agir com veemência” e que “reagiu à altura” aos ataques, que, segundo ele, tinham conotação racista por sua origem cearense.