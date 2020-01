Aécio Neves tem alta após cirurgia de apendicite em Santa Catarina

BELO HORIZONTE - O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) passou mal no fim da manhã desta terça-feira, 31, em Florianópolis (SC), e foi internado em hospital da capital catarinense. O parlamentar teve diagnóstico de apendicite aguda. Ele passou por cirurgia e teve alta nesta quarta-feira, 1. Aécio está na cidade de sua mulher, Letícia Weber, para as festas de fim de ano.

O hospital Baía Sul, onde o parlamentar foi atendido, divulgou a seguinte nota: "o deputado federal Aécio Neves foi internado no Hospital Baía Sul no fim da manhã do dia 31/12/2019 com quadro de apendicite aguda. Foi submetido a cirurgia de apendicectomia videolaparoscópica no início da tarde do mesmo dia. O paciente evoluiu bem no pós-operatório e teve alta hoje, 24 horas após o procedimento cirúrgico".

A apendicite aguda ocorre quando o apêndice cecal, uma extensão do intestino grosso, fica infeccionado.

Os principais sintomas são dores na região do umbigo, que migra para o lado direito inferior da barriga, náuseas e vômitos. O procedimento a que o tucano foi submetido é realizado via três cortes no abdome para introdução de equipamentos entre os quais uma câmera para guiar o cirurgião na retirada do apêndice.