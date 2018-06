Advogado de Lula pede que áudios ofensivos de voo sejam investigados

Um dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins, pediu uma investigação sobre os áudios do voo que levou o petista, condenado e preso pela Operação Lava-Jato, do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ao Afonso Pena, em Curitiba. No Twitter, Zanin afirmou que os comentários ofensivos dirigidos a Lula ouvidos na frequência de comunicação aérea indicam um atentado.

"Estive nesse vôo e diante da confirmação da autenticidade do áudio é preciso investigar quem planejou esse atentado", publicou ele.

Estive nesse vôo e diante da confirmação da autenticidade do áudio é preciso investigar quem planejou esse atentado. https://t.co/aZACC8Dswl — Cristiano Z. Martins (@czmartins) 9 de abril de 2018

A transmissão do voo que levou o ex-presidente foi interrompida por vozes não identificadas que pediam ao piloto do avião: "leva e não traz nunca mais”; "manda esse lixo janela abaixo”. Os comentários que xingavam o petista foram vazados e circularam neste domingo, 8, nas redes sociais.

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou, pelo Twitter, que os áudios são verdadeiros e foram captados entre a Torre Congonhas, em São Paulo, e a Torre Bacacheri, em Curitiba. No entanto, a instituição informou que as vozes não são de controladores de voo.

A FAB ressaltou que a frequência utilizada para essas comunicações é aberta. Segundo a Força Aérea, as regras de tráfego orientam os usuários a se identificarem, o que não ocorreu nesse caso. “Lamentavelmente, na gravação em questão, a frequência foi utilizada de modo inadequado por alguns usuários que se valeram do anonimato para contrariar essas regras”, comunicou a nota.

Esclarecimento sobre áudios que circulam nas mídias sociais. pic.twitter.com/bO6R2tdtWg — ForçaAéreaBrasileira (@portalfab) 9 de abril de 2018

Lula foi levado em um monomotor Cessna Caravan para o Paraná, onde cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal por corrupção e lavagem de dinheiro.

