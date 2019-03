Advogado alvo de inquérito do STF teria atacado Toffoli e Moro nas redes

BRASÍLIA - Alvo de busca e apreensão no inquérito que apura ataques e divulgação de notícias falsas contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Adriano Laurentino de Argolo é apontado como o responsável por ataques feitos em redes sociais contra autoridades, tendo como um dos alvos o presidente da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli. Relator do inquérito no STF, o ministro Alexandre de Moraes autorizou medidas de busca e apreensão na investigação, que foram realizadas nesta quinta-feira, 21, em endereços em Alagoas, onde mora Argolo, e em São Paulo.

O advogado teria publicado em suas redes mensagens de ameaça contra o presidente do STF, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e até mesmo contra um dos irmãos do presidente do STF, que tem síndrome de Down. Moraes autorizou que a Polícia tenha acesso aos documentos e dados armazenados em arquivos eletrônicos apreendidos na busca feita pela PF.

Ofensas e ameaças nas redes são um dos objetos do inquérito relatado por Moraes, aberto por determinação de Toffoli na semana passada. Para auxiliar nesta frente da investigação, Moraes designou um delegado da Polícia Civil de São Paulo, que é da Divisão de Inteligência do Dipol-SP. O outro delegado designado é da Polícia Federal, Alberto Ferreira Neto, chefe da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Fazendários.

Outra frente do inquérito mira o vazamento de informações e documentos sigilosos, que tiveram o intuito de "atribuir ou insinuar a prática de atos ilícitos" por membros da Suprema Corte. No despacho em que explica o escopo da investigação, Moraes não cita o Fisco na decisão. No entanto, recentemente, a Corte se voltou contra vazamentos de análises da Receita Federal que citavam ministros dos tribunais superiores, como Gilmar Mendes.

A reportagem tentou contato com o advogado Adriano Argolo, mas não conseguiu localizá-lo até a publicação deste texto.