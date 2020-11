Acusações de ‘fake news’ e ofensas marcam último debate entre candidatos em SP

No último debate antes das eleições municipais, candidatos à Prefeitura de São Paulo trocaram acusações de propagação de fake news. Em meio a críticas à gestão do atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), que tenta a reeleição, os candidatos apresentaram suas propostas e fizeram ofensas mútuas durante o programa, transmitido ontem à noite pela TV Cultura.

Foi o segundo debate organizado por um canal de TV na campanha deste ano. Devido à pandemia do novo coronavírus, as emissoras argumentaram que não poderiam fazer o evento respeitando as regras sanitárias.

Houve ao menos quatro citações a fake news ao longo do debate. Uma delas, no meio de uma discussão entre os candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e Celso Russomanno (Republicanos). Eles apareceram tecnicamente empatados na última pesquisa de intenção de votos feita pelo Ibope na segunda-feira. Boulos tem 13% e Russomanno, 12%. A margem de erro é de três pontos porcentuais.

O candidato do Republicanos voltou a citar um vídeo feito por Oswaldo Eustáquio, um ativista bolsonarista que já foi alvo da Polícia Federal nos inquéritos do Supremo Tribunal Federal (STF) contra fake news e atos antidemocráticos. O vídeo diz que Boulos usa empresas fantasmas em sua campanha. A Justiça Eleitoral considerou o vídeo como “inverídico” e mandou tirá-lo do ar.

Boulos respondeu que as duas empresas existem e lembrou a investigação contra Eustáquio. “Você quer trazer o gabinete do ódio para São Paulo. É isso que você quer fazer”, disse, em referência ao nome do grupo acusado de propagar fake news contra inimigos do presidente Jair Bolsonaro. Na réplica, Russomanno afirmou que “desqualificar a fonte não diminui a acusação”. Na sequência, Boulos fez uma dobradinha com Jilmar Tatto (PT) para criticar as notícias falsas.

Boulos também acusou Arthur do Val (Patriotas) de espalhar fake news. Do Val perguntou o concorrente sobre ter incendiado um prédio e responder a um processo judicial por invasão. “Você agora está se vendendo como 'boulinhos paz e amor', precisamos lembrar que até outro dia estava botando fogo em prédio”, disse Do Val. Boulos pediu “compostura” do colega e negou qualquer relação com as acusações.

O mesmo ocorreu com Covas, que acusou o candidato do Patriota de inventar informações sobre o risco de fechamento de comércios durante a pandemia. Do Val sugeriu que uma nova onda de interdições estaria a caminho. “O senhor deve saber que São Paulo tem índices cada vez melhores no que diz respeito à pandemia”, afirmou o tucano.

Música

Covas também citou fake news ao debater com Joice Hasselmann (PSL). O prefeito disse que sua concorrente teve até que lhe ceder um direito de resposta na propaganda de TV por ter feito afirmações consideradas incorretas pela Justiça Eleitoral. Quando teve a palavra de novo no programa, Joice cantou uma música que fazia parte do anúncio na TV que gerou o direito de resposta. O jingle tinha críticas ao aumento do IPTU. / PAULA REVERBEL, PEDRO VENCESLAU, RICARDO GALHARDO e TULIO KRUSE