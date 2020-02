Congresso cede e faz acordo com governo sobre dinheiro do Orçamento

BRASÍLIA – Depois de ameaçar impor uma derrota ao governo para controlar R$ 46 bilhões do Orçamento neste ano eleitoral, o Congresso cedeu e fez um acordo com o governo. Pelo acerto fechado nesta terça-feira, 11, entre os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) com o Palácio do Planalto, o governo voltará a ter autonomia sobre parte expressiva do dinheiro do Orçamento.

Na prática, o acordo vai devolver ao Poder Executivo o controle sobre R$ 11 bilhões das chamadas despesas discricionárias, que incluem investimentos e custeio da máquina, antes “carimbadas” pelos parlamentares. Se não houvesse o acerto, a equipe econômica ficaria sem condições para bloquear essas despesas em caso de necessidade, dificultando o cumprimento da meta fiscal numa eventual situação de frustração de receitas.

As negociações para que o governo conseguisse retomar parte da autonomia no manejo dos recursos do Orçamento provocaram alívio no Planalto, principalmente para o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política.

Agora, o governo enviará ao Legislativo um Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) com as modificações. Em sessão agendada para esta quarta-feira, 12, deputados e senadores devem derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao dispositivo do projeto de lei que obriga o governo a pagar as emendas parlamentares pela ordem de prioridade estabelecida no Congresso. Após as negociações, no entanto, Maia, Alcolumbre e líderes de vários partidos concordaram em manter os vetos mais sensíveis à equipe econômica.

Ficarão de fora do projeto, por exemplo, o prazo de 90 dias que havia sido estabelecido pelo Congresso para o governo garantir o pagamento das emendas e também a punição, caso o Executivo não efetuasse as transferências.

O relator do Orçamento de 2020, deputado Domingos Neto (PSD-CE), indicou R$ 30,1 bilhões em emendas de sua autoria no Orçamento após negociações com bancadas da Câmara e do Senado, especialmente com os partidos do Centrão. Em seguida, o Congresso aprovou um projeto obrigando o governo a pagar essas emendas. Bolsonaro havia vetado as mudanças, mas o Congresso ameaçava derrubar e restabelecer as regras aprovadas no ano passado, dando poder aos parlamentares.

Com o acordo fechado nesta terça, porém, a parte do Orçamento que será destinada a emendas de deputados e senadores cairá de R$ 46 bilhões para R$ 35 bilhões.

Mesmo após o acerto, Rodrigo Maia manifestou descontentamento com o Planalto. “Tínhamos entendido que o discurso do governo, do ministro Paulo Guedes (Economia), de empoderar o Parlamento, era 100% verdadeiro. É meio verdadeiro. Para a gente não tem problema, nós não estamos nessa disputa”, afirmou o presidente da Câmara.

Na outra ponta, Alcolumbre disse que o resultado garante a obrigação de o governo destinar recursos para prioridades escolhidas pelos deputados e senadores.

"O orçamento impositivo de fato assegura ao Congresso o poder de deliberar sobre o orçamento público, restabelecendo o que sempre foi direito do Parlamento”, argumentou Alcolumbre.