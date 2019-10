ACM Neto: DEM não deve se envolver ‘na confusão’ do PSL

O presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, afirmou neste domingo, 20, que o seu partido não tem a intenção de se envolver “na confusão que se estabeleceu dentro do PSL e do grupo do presidente da República”.

Diante da briga com Jair Bolsonaro, a cúpula do PSL passou a considerar a ideia de uma fusão com o DEM, em conversas envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). ACM Neto, porém, não vê “sentido” na ideia.

“Nós temos um partido coeso e bem posicionado no Brasil. Não tem sentido se envolver nesta confusão que se estabeleceu dentro do PSL e do grupo do presidente da República”, disse ao participar da celebração dedicada à Santa Dulce dos Pobres, na Arena Fonte Nova. “O País vive ainda uma crise muito séria. Tem tanta coisa importante para ser aprovada no Congresso Nacional. É muito feio o que está acontecendo.”

Representantes das alas rivais no PSL mantiveram o clima de guerra durante o fim de semana nas redes sociais. A ex-líder do governo no Congresso, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) trocou ironias, provocações e xingamentos com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Neste domingo, no YouTube, ela afirmou que continua defendendo Bolsonaro, mas disse que não pode fazer o mesmo em relação aos filhos do presidente, classificados como “moleques”. / MARINA ARAGÃO, ESPECIAL PARA O BROADCAST POLÍTICO, e MATEUS VARGAS