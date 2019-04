'Acelera, baby': Doria divulga vídeo com Schwarzenegger após encontro em SP

O governador de São Paulo, João Doria, recebeu neste domingo, 14, o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger.

Após o encontro, o governador divulgou um vídeo em sua conta no Twitter em que o astro americano diz "Acelera, baby", misturando o slogan de campanha de Doria ("Acelera, São Paulo") e o bordão de seu personagem nos filmes da franquia O Exterminador do Futuro ("Hasta la vista, baby").

De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, os dois discutiram sustentabilidade. Schwarzenegger é o idealizador da R20 – Regions of Climate Action, uma organização ambientalista sem fins lucrativos, fundada em setembro de 2011.

Em São Paulo, a entidade atua no desenvolvimento de projetos sustentáveis e apoia o Programa Município Verde Azul, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Schwarzenegger foi governador da Califórnia entre 2003 e 2001. Em 2017, o ator esteve em São Paulo e se encontrou com Doria quando o tucano ainda era prefeito da capital. Ele estava no País para a quinta edição do "Arnold Classic 2017", uma das principais feiras de nutrição do mundo.