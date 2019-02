Perfil: A trajetória de Maia até o terceiro mandato na Câmara dos Deputados

Reeleito presidente da Câmara, Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia tem 48 anos e nasceu em Santiago, no Chile, em 1970, durante o período em que seu pai, o ex-deputado e ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, esteve exilado no país por conta da ditadura militar. À época, Rodrigo e sua irmã gêmea, Daniela, foram registrados no consulado brasileiro no Chile, o que os torna brasileiros natos.

Antes de entrar para a política, iniciou graduação em Economia na Faculdade Cândido Mendes em 1989, mas abandonou o curso. Foi funcionários dos bancos BMG e Icatu de 1993 a 1997.

Em 1997, aos 26 anos, se tornou o mais jovem secretário de governo da cidade do Rio de Janeiro, na gestão de Luiz Paulo Conde, sucessor de seu pai na Prefeitura.

Dois anos depois, foi eleito deputado federal pela primeira vez, com 96.385 votos, pelo PFL, sigla da qual foi vice-líder de 2003 a 2005. Em 2007, já líder da bancada, esteve à frente da mudança de nome da legenda para Partido da Frente Liberal para Democratas (DEM).

Foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em 2016 para um mandato-tampão após a prisão do então presidente Eduardo Cunha, sendo reeleito, em primeiro turno, em 2017. Recebeu as duas denúncias da Procuradoria Geral da União contra o então presidente Michel Temer, que se tornou o primeiro chefe de Estado a responder por crime durante mandato.

Em 2019, inicia seu sexto mandato consecutivo como deputado federal e, desde o início da corrida, foi considerado 0 favorito à Presidência da Câmara no biênio 2019-2021. Maia teve o apoio formal dos dois principais blocos formados na Câmara nesta sexta. A maior divisão, encabeçada pelo PSL, de Jair Bolsonaro, com PP, PSD, MDB, PR, PRB, DEM, PSDB, PTB, PSC E PMN, com 301 parlamentares e também a divisão com PDT, PODE, SD, PCdoB, PATRI, PPS, PROS, AVANTE, PV e DC, com 105 deputados.

Tem cinco filhos, três meninas e dois meninos, com Patrícia Vasconcelos, enteada do ex-governador do Rio, Moreira Franco, com quem é casado desde 2005.