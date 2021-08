‘A forma de fiscalizar o parlamentar é via tecnologia’, diz fundador do app Poder do Voto

Fundador do aplicativo Poder do Voto, que conecta cidadãos e parlamentares, o empresário Mário Mello propõe uma renovação na cultura de participação política no País por meio da tecnologia. Com o app, que já tem cerca de 100 mil usuários no Brasil, ele tenta qualificar o debate público e acredita que é possível disseminar o voto consciente com plataformas tecnológicas.

Em uma transmissão nas redes sociais com o Estadão nesta terça-feira, 10, Mello explicou o funcionamento do Poder do Voto, que faz uma espécie de “match” entre eleitores e políticos.

“Na minha carreira de executivo, eu aprendi que o celular é o controle remoto do mundo, e a parte que ainda não entrou no celular é a democracia, é a cidadania”, diz Mello.

Assista a live:

Criada há dois anos, a plataforma que permite acompanhar o trabalho de parlamentares, entender projetos de lei e encontrar deputados e senadores com perfil alinhado ao do usuário. Desde maio, os leitores do Estadão podem enviar reportagens, análises e colunas e interagir diretamente com deputados por meio da plataforma. O botão está disponível para quem acessa o site do Estadão no celular, entre as opções no menu de compartilhamento.