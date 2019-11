A engenharia dinâmica da vida cotidiana

Na juventude, me senti atraído por teorias conspiratórias. Aos 25 anos, não tinha emprego nem família, nem tampouco qualquer meta ou orientação. Eu não sabia como o mundo funcionava (para ser honesto, ainda não sei). Teorias da conspiração eram um meio fácil de explicar meu fracasso.

Em particular, eu admirava a cena de Rede de Intrigas, filme de 1976, na qual o executivo da companhia que controla uma rede de TV explica a Nova Ordem Mundial: “Não existem nações. Não existem povos. Existe apenas um holístico sistema dos sistemas, um vasto e interconectado domínio dos dólares”.

Isso parecia explicar minha própria falta de poder: eu tinha pouco dinheiro, e outros tinham muito. Mas, como todas teorias do gênero, era um artifício, uma simplificação. Há uma visão de mundo na qual essa descrição é verdadeira – vamos chamá-la de a visão da desigualdade sem remédio. Certamente, a desigualdade cresceu em níveis devastadores nos últimos 50 anos. Mas essa visão do poder não é completa, pois o reduz a um único conceito: o dinheiro.

Revendo aquela cena hoje, penso que sua verdade aterrorizante está em algo que nunca é dito, mas fica implícito: que o mais destrutivo e sinistro poder é aquele que você não sabe que existe. Para mim, este é o objetivo primeiro de um evento como o Estadão Summit Brasil – O que é poder?: compreender as forças em jogo ao nosso redor, compartilhar o nosso entendimento do poder.

Uma das mais frequentes simplificações do conceito de poder é a tendência de defini-lo como o exercício de força bruta, potência física, violência ou guerra. É o tipo de poder que corporações ou governos têm sobre o público geral. Mas quando penso filosoficamente no poder, eu o vejo de outra perspectiva: como uma rede de relações entre seres humanos que é infinitamente complexa e está continuamente em movimento, e que inclui aspectos como dignidade, liberdade, felicidade, compaixão e necessidades biológicas.

Filósofos estudaram essa modalidade de poder ao longo da história: Platão, Hobbes, Nietzsche, Rawls, para nomear uns poucos. Simone Weil, Hannah Arendt e Bertrand Russell destacam-se como intérpretes agudos do poder. Mas para mim é um pensador mais contemporâneo, o francês Michel Foucault, que morreu em 1984, quem com mais abrangência revelou a miríade de modos com que o poder permeia a vida cotidiana, o comércio, o amor e o sexo, o crime e a punição, as normas sociais e até o próprio conhecimento. Parecerá, se seguirmos a visão de mundo de Foucault, que o poder está em todo o lugar. Talvez esteja.

O poder não é uma coisa só. É a engenharia dinâmica das relações, na qual todos desempenham algum papel. Quanto melhor entendermos isso, melhor entenderemos quem somos – e o que devemos fazer.