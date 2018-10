WhatsApp informa conselho do TSE que não reduzirá encaminhamento de mensagens antes do 2º turno

BRASÍLIA – Em reunião a portas fechadas com representantes do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), executivos do WhatsApp informaram nesta segunda-feira, 22, que não será possível reduzir – antes do segundo turno das eleições 2018 – o número de vezes em que uma mesma mensagem pode ser encaminhada a diferentes usuários no aplicativo, segundo o Estadão/Broadcast apurou com quatro participantes do encontro.

A proposta foi apresentada pela ONG SaferNet Brasil, que integra o conselho. Em julho, o WhatsApp anunciou que usuários brasileiros poderão encaminhar no máximo uma mesma mensagem a 20 contatos. Na Índia, a regra foi ainda mais rígida: os usuários indianos podem encaminhar apenas cinco vezes a mesma mensagem.

A SaferNet Brasil propôs que o aplicativo repita no Brasil a experiência indiana, limitando em cinco vezes o número de compartilhamento de uma mesma mensagem no aplicativo, em um esforço para combater a proliferação de “fake news”.

Procurado pela reportagem, o WhatsApp confirmou que não serão feitas mudanças no aplicativo ainda nesta semana. A assessoria do TSE não havia respondido ao Estadão/Broadcast até a publicação deste texto.

Dentro do WhatsApp, a avaliação é a de que não seria apropriado mudar fundamentalmente o produto no Brasil a poucos dias do segundo turno das eleições 2018. Além disso, qualquer alteração envolveria a realização de testes internos e o envio de uma nova versão para ser baixada nos celulares.