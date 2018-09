Voz do jingle de Roseana Sarney, Alcione declara voto em Ciro Gomes

A cantora Alcione declarou voto em Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República. O apoio foi comemorado pelo candidato, que compartilhou uma imagem abraçado com a artista. Ela se somou a nomes como Caetano Veloso, Ney Matogrosso e Cacá Diegues.

A escolha do voto a presidente de Alcione contrasta, no entanto, com a posição dela no Maranhão. Ela interpreta o jingle da campanha de Roseana Sarney (MDB) ao governo do Estado.

O clã dos Sarney, por sua vez, apoia informalmente a campanha petista ao Planalto, de olho no espólio dos votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Maranhão. Flávio Dino (PCdoB), governador e candidato à reeleição, dá palanque a Fernando Haddad.

Mas o apoio a Haddad não é consenso no entorno de Dino. Ouvido em anonimato pelo Broadcast Político/Estadão, um dos assessores mais próximos do governador justificou o apoio em Ciro Gomes sob o argumento de que ele garantiria maior governabilidade.

Um apoio desses! ❤ Essa voz que tanto entende o sentimento do nosso povo vem me apoiando desde o começo. Sou muito grato a você, @alcione_marrom ! Grande diva! Beijo! pic.twitter.com/LZI71h4xCZ — Ciro Gomes (@cirogomes) 25 de setembro de 2018

O próprio governador havia sinalizado apoio ao pedetista nos últimos meses. Como revelou a série O Caminho do Voto, mesmo entre prefeitos que declaram apoio expresso a Haddad, Ciro é visto com simpatia.

"Ele é o mais preparado, não tenho dúvidas disso. O problema dele é o emocional. Agora, se o Lula tivesse fechado com ele, sem dúvida, não tinha para ninguém", disse à época ao Broacast Político o prefeito de Tuntum, Tema Cunha (PSB), presidente da Federação dos Municípios do Maranhão.