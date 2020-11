Votação em São José do Rio Preto terá 111 seções eleitorais a menos

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Os 332.540 eleitores em São José do Rio Preto, nono colégio eleitoral do interior paulista, terão 111 seções a menos para votar no próximo domingo. Serão 869 contra 980 no pleito de 2018. Há três zonas eleitorais na cidade.

Neste ano, a verba disponível para a eleição na cidade será de R$ 355.095,00, uma queda de 4,7% em comparação com a eleição anterior, quando os recursos destinados foram de R$ 372.714,18. Com o orçamento menor, não foi possível fazer a reposição das urnas eletrônicas mais antigas , segundo a Justiça Eleitoral. Por isso, houve a decisão de remanejar os locais de votação, aglutinando seções.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TSE), das três zonas eleitorais, a mais numerosa é a 267ª, que abrange as regiões oeste e norte da cidade, e foi a que sofreu a maior redução no número de seções: 14,78%, passando de 426 em 2018 para 363 agora. A 125ª contempla as seções das regiões sul e central e ficou com 8,5% a menos de seções: de 258 para 236 no mesmo período. A 268ª, que compreende as regiões leste e o extremo sul da cidade, perdeu 8,7% de suas seções físicas. Em 2018, foram 296 e neste ano são 270.

Para tentar impedir que ocorram aglomerações nesta época de pandemia, o remanejamento do eleitorado foi feito de forma a manter o número próximo do limite de 400 pessoas por seção. “Há a preocupação do TSE em viabilizar o voto sem abrir mão da segurança dos eleitores. Serão implementadas várias normas de segurança, como álcool em gel para eleitores e mesários, máscara descartável, protetor facial e distanciamento social (demarcação no solo)”, afirma Renata Kfouri, chefe da 267ª Zona Eleitoral.

No site do TSE o eleitor pode se informar sobre o local de votação e saber se houve alteração.