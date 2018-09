'Violência é o pior caminho para atacar a violência', diz novo programa do PSDB

O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, afirmou que o País precisa “mais do nunca de pacificação” no primeiro programa eleitoral gravado após o atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG) na quinta-feira passada. O tucano disse ainda que a violência é “o pior caminho para atacar a violência.”

“O Brasil inteiro está estarrecido com o ato de violência contra o candidato Jair Bolsonaro. É hora de fazermos uma reflexão. A violência é, sempre foi, o pior caminho para atacar a violência. A vítima pode ser qualquer um de nós”, disse. “Mais do que nunca o País precisa de pacificação”.

“O ódio que divide o País cresceu com o PT e fez prosperar radicais de um lado e de outro. Isso não serve para a nenhum brasileiro de bem. Não é na bala, nem na faca, que vamos construir essa nação.”

O atentado a Jair Bolsonaro fez as campanhas mudarem o tom dos programas. Adversários do candidato do PSL, como Alckmin, cancelaram agendas e refizeram programas de TV e rádio.

/p>