Vice de Covas vota acompanhado da mulher e prega que se deixe 'questões pessoais' de lado

O vereador Ricardo Nunes (MDB), candidato a vice na chapa do prefeito Bruno Covas (PSDB), votou no início da tarde deste domingo, 29, acompanhado da mulher, a empresária Regina Carnovale Nunes, na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva, onde estudou, em Socorro, na zona sul da cidade. A corrida eleitoral trouxe muita visibilidade ao casal, por causa de um boletim de ocorrência feito por Regina em 2011, alegando violência doméstica, ameaça e injúria.

Leia Também AO VIVO: Siga as últimas notícias sobre a votação e a reta final das eleições municipais em tempo real

Nunes disse que as críticas são normais, mas defendeu que se deixe de lado "questões pessoais". "É o processo eleitoral, né? Às vezes acontece, acho que a gente vai amadurecendo. Nossa democracia ainda é jovem, acho que fica uma grande experiência. Acho que é importante discutir a cidade. As questões pessoais acho que é importante deixar de lado. Estamos tranquilos, com expectativas boas", afirmou.

Em entrevista ao Estadão, Regina disse não se lembrar de ter registrado o B.O. em 2011 e ambos negaram agressões.

O vereador desejou uma boa recuperação ao candidato da chapa adversária, Guilherme Boulos (PSOL), que foi diagnosticado com covid-19 e exibe sintomas leves da doença. Disse que tentou entrar em contato com o concorrente.

O emedebista informou que vai acompanhar a apuração em sua casa, acompanhado de Regina, e da família. Por causa da pandemia, disse, não vai estar junto com Covas e a família dele. Dependendo do resultado, vai ao diretório do PSDB para que o titular de sua chapa discurse.

"Trabalhamos bastante, agora vamos esperar o resultado", afirmou.

Mais cedo, Nunes tomou café da manhã com Covas na casa da ex-prefeita Marta Suplicy.