Vereador candidato à reeleição é baleado durante churrasco em Cabo Frio, no Rio de Janeiro

RIO - Um vereador de Cabo Frio, na Região dos Lagos, do Rio de Janeiro, foi baleado durante um churrasco na noite de sexta-feira, 25. Ricardo Martins, de 44 anos, foi atingido no abdômen e socorrido a um hospital local. Candidato à reeleição na cidade pelo Solidariedade, ele foi submetido a uma cirurgia, mas passa bem. Segundo um assessor, seu estado de saúde é estável e pode ter alta em breve.

Segundo testemunhas, Martins estava num churrasco com amigos num bar da cidade quando foi atingido por um disparo no abdômen. Agentes do 25º Batalhão da Polícia Militar (Cabo Frio) foram acionados quando o vereador deu entrada ferido por arma de fogo no Hospital do Jardim Esperança, mas foram informados de que a vítima tinha sido transferida para o Hospital Central de Emergência, na mesma cidade.

A Polícia Civil informou que o motorista de Martins foi preso em flagrante suspeito de cometer o crime. Ele foi detido por agentes da 126ª Delegacia de Polícia, de Cabo Frio, no município vizinho de São Pedro da Aldeia. Os policiais encontraram o suspeito depois de buscas na casa de parentes e em lugares que costumava frequentar. Testemunhas contam, ainda, que o autor dos disparos trabalhava para a vítima, mas também eram amigos havia muitos anos

De acordo com o portal da Câmara de Vereadores de Cabo Frio, o vereador Ricardo Martins da Silva é empresário e foi eleito em 2016 para o seu segundo mandato como vereador, com 1.534 votos.