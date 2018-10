Em Roraima, Antonio Denarium (PSL) e Anchieta (PSDB) vão ao 2º turno

Com 100% das urnas apuradas, Antonio Denarium (PSL) e Anchieta (PSDB) vão disputar o segundo turno do governo de Roraima. Os dois candidatos tiveram 42,27% e 38,78% dos votos, respectivamente. Em terceiro lugar aparece, Suely Campos (PP) com 11,13%.

De acordo com o TRE-RO, 286.754 eleitores foram às urnas neste domingo. O número de abstenções foi de 13,93% (46.399), brancos 1,53% e nulos 4,86%.

Senado

Os candidatos Chico Rodrigues (DEM) e Mecias de Jesus (PRB) foram eleitos, com 22,76% e 17,43% dos votos, respectivamente. Em terceiro, Romero Jucá (MDB), com 17,34%, Angela Portela (PDT), com 13,10%, e Luciano Castro (PR), com 11,46%.