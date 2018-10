No RN, Fatima Bezerra (PT) disputará segundo turno com Carlos Eduardo (PDT)

Com 100% das urnas apuradas, haverá disputa de segundo turno para o governo do Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra (PT) alcançou 46,17% dos votos válidos e vai enfrentar o Carlos Eduardo (PDT), que recebeu 32,45% do total de votos. Em terceiro lugar, o atual governador do Estado, Robinson Faria (PSD), teve 11,85% do total de votos e ficou de fora da disputa.

O porcentual de abstenções foi de 17,12%. Votos brancos somam 86.111 (4,38%) e nulos totalizam 259.795 (13,21%).

Senado

O capitão Styvenson Valentim (Rede) e a Dra. Zenaide Maia (PHS) foram os eleitos pela população do Rio Grande do Norte para o Senado Federal. O candidato da Rede recebeu um total de 25,63% do total de votos válidos, enquanto a candidata do PHS obteve votação de 22,69%. Os dois superaram Geraldo Melo (PSDB), que recebeu 13,14% dos votos válidos.