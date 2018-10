Hélder Barbalho e Márcio Miranda disputarão segundo turno no Pará

Com 100% dos votos apurados, Helder (MDB) e Marcio Miranda (DEM) vão ao segundo turno na disputa pelo governo do Pará, respectivamente com 47,69% e 30,21%. O total de votos brancos foi de a 3,31% (145.732) e nulos, 9,26% (426.403). As abstenções chegaram a 19,95% (1.906.978).

Atual senador pelo Pará, Jader Barbalho (MDB) conseguiu se reeleger com 19,74% dos votos e, de quebra, ainda conseguiu levar o aliado Zequinha Marinho (PSC), que ficou com 19,62% dos votos.

Marinho é o atual vice-governador do Pará e desejava concorrer ao governo ou ao Senado com apoio do governo Simão Jatene, que insistiu para que ele concorresse à Câmara Federal.

A disputa acabou levando ao rompimento entre eles. Marinho anunciou apoio a Helder Barbalho na corrida ao governo, contra o candidato de Jatene, Márcio Miranda (DEM). Tendo Jader e Helder como cabos eleitorais, Marinho se elegeu, deixando fora do Senado o tucano Flexa Ribeiro que tentava a reeleição.