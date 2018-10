Rui Costa é reeleito governador da Bahia

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Rui Costa, foi reeleito neste domingo, 7, governador da Bahia. Com 100% das urnas apuradas, o petista teve 75,50% dos votos. O segundo colocado, Zé Ronaldo, teve 22,26%.

Em terceiro lugar, com 0,66% ficou Marcos Mendes (PSOL), seguido de João Henrique Durval Carneiro (PRTB), 0,58%; João Santana (MDB), 0,49%, Célia Sacramento (Rede), 0,46%; e Orlando Andrade (PCO), 0,05%. Os votos brancos somam 3,82% e os nulos 14,21%. Abstenções somaram 20,74% do total de eleitores.

Assim que anunciado o resultado, Rui Costa declarou que pretende retomar o consumo e afirmou que pretende fazer maiores investimentos na educação e na saúde. O político disse, também, que anseia por um Brasil pacífico e unido, contra a polarização política que o País enfrenta atualmente.

Rui Costa assume o governo para um mandato de quatro anos. Ele é governador da Bahia desde janeiro de 2015. Nas eleições de 2010, foi eleito ao cargo de Deputado Federal com 212.157 votos. Durante o mandato, integrou as comissões permanentes de Defesa do Consumidor e de Finanças e Tributação. Além disso, ele fez parte da comissão especial de Segurança Pública e Combate ao Crime organizado.

Com 14.812.617 de habitantes, segundo o o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Bahia tem nota 0.660, de zero a um, no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).