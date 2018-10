Romeu Zema, do Novo, disputará segundo turno com Anastasia em MG

Com 100% das urnas apuradas, o candidato Romeu Zema (Novo) liderou a disputa ao governo do Estado de Minas Gerais com 42,73% dos votos válidos. Ele fará o segundo turno da eleição com Antonio Anastasia (PSDB), que recebeu 29,06% do total de votos. Em terceiro lugar, ficou o atual governador mineiro, Fernando Pimentel (23,12%).

O porcentual de abstenções foi de 22,20%. Votos em branco somaram 9,04%. Já os nulos foram 18,59% do total.

Veja também o resultado parcial da eleição para o Senado

No Senado, Rodrigo Pacheco (DEM) e Jornalista Carlos Viana (PHS) foram eleitos, com 20,49% e 20,22% dos votos válidos. Em terceiro lugar, apareceu Dinis Pinheiro (Solidariedade), com 18,42% dos votos. Em quarto, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), teve 15,35%.