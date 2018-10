Mauro Mendes, do DEM, vence governo de Mato Grosso

Com 100% das seções apuradas, a eleição no estado do Mato Grosso foi definida no primeiro turno. O empresário Mauro Mendes (DEM) registrou 58,69% dos votos. O segundo lugar ficou com Wellington Fagundes (PR), que comou 19,56%dos votos válidos.

O percentual de abstenções é de 24,56%. Votos em branco somaram 5,49%. Já os nulos foram 13,05% do total, segundo o TRE-MT.

Veja também o resultado parcial da eleição para o Senado

No Senado, a Juiza Selma Arruda (PSL) e Jayme Campos (DEM) foram eleitos, com 24,65% e 17,82% dos votos válidos. Em terceiro lugar, ficou Fávaro (PSD), com 15,80%.