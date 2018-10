Flávio Dino é reeleito governador do Maranhão

Com 100% das urnas apuradas, o atual governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B) foi reeleito governador do Maranhão no primeiro turno, com 59,29% dos votos. Em segundo lugar, ficou candidata do MDB, Roseana Sarney, com 30,07% dos votos. Em terceiro, Maura Jorge (PSL), obteve 7,87%.

O percentual de abstenções foi de 20,54%. Votos em branco somaram 2,89%. Já os nulos foram 9,73% do total, segundo o TRE-MA.

Senado Federal

Weverton (PDT) e Eliziane Gama (PPS) foram eleitos para o Senado, com 35,02% e 27% dos votos válidos até o momento. Juntos, eles venceram os dois candidatos apoiados pela família Sarney no Maranhão: Sarney Filho (PV), ficou em terceiro, com 13,20% dos votos, seguido por Edison Lobão (MDB), com 9,7%.