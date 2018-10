Renato Casagrande é eleito governador do Espírito Santo

Com 100% das urnas apuradas, Renato Casagrande (PSB) é eleito governador do estado de Espírito Santo no 1º turno com 55,49% dos votos válidos. Manato (PSL) ficou em segundo com 27,22% dos votos, enquanto Jackeline Rocha (PT) aparece em terceiro lugar com 7,38%.

Renato Casagrande tem 58 anos e nasceu em Castelo, no Espírito Santo. Já foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador e governador do Espírito Santo de 2010 a 2014.

Resultado das eleições para o Senado

Os candidatos Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PSS) estão eleitos para o Senado no Espírito Santo. Eles terão oito anos de mandato a partir do ano que vem. Contarato teve 31,15% dos votos, enquanto do Val somou 24,08%.

Os dois eleitos deixaram para trás os candidatos Magno Malta (PR), com 17,04%, e Ricardo Ferraz (PSDB) que não conseguiram se reeleger. Ambos ocupavam cadeira no Senado. Com 52 anos de idade, Contarato é Policial Civil e tem como suplentes Ana Paula Tongo (MDB) e Bento (Rede).

