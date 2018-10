Camilo Santana (PT) é reeleito governador do Ceará no 1º turno

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT) foi reeleito no primeiro turno, com 79,95% dos válidos. General Theophilo (PSDB) obteve 11,30% dos votos válidos, seguido por Hélio Góis (PSL), com 6,54%, Ailton Lopes (PSOL), com 2,10%, e Gonzaga (PSTU), com 0,12%.

Resultado das eleições para o Senado

Os candidatos Cid Gomes (PDT) e Eduardo Girão (PROS) conquistaram seu lugar no Senado com respectivamente 41,61% e 17,09% dos votos válidos. Em terceiro, Eunício (MDB), com 19,93%.

