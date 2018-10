Wilson Lima e Amazonino Mendes disputarão o segundo turno no Amazonas

Com 100% das urnas apuradas, Wilson Lima (PSC) lidera com 33,73% dos votos válidos. Ele disputará o segundo turno com Amazonino Mendes (PDT), com 32,74%. Em terceiro lugar aparece David Almeida (PSB), com 23,59%.

De acordo com o TRE-AM, o número de abstenções foi de 19,35% e brancos e nulos, 9,63%

Resultado na eleição para o Senado

Com 100% das urnas apuradas, os candidatos Plinio Valerio (PSDB) e Eduardo Braga (MDB) estão eleitos para o Senado, com 25,36% e 18,45%. Em terceiro ficou Luiz Castro (Rede), com 17,66%.