Veja quais foram os vereadores eleitos em BH

Neste domingo, 15, milhares de belo-horizontinos foram às urnas para escolher os próximos prefeito, vice-prefeito e vereadores. A parlamentar mais votada foi a professora Duda Salabert (PDT), que também é a primeira mulher trans a ser eleita para Câmara Munipal de Belo Horizonte, com 37.613 votos.

Em 2020, foram registradas 1.559 candidaturas para a Câmara dos Vereadores da capital mineira, cerca de 100 candidaturas a mais que as eleições municipais de 2016. São 41 cadeiras na casa do Poder Legislativo da cidade, que é a responsável por elaborar leis envolvendo as demandas da população em âmbito municipal. É a Câmara, por exemplo, que aprova a Lei Orçamentária Anual do município, o que influencia diretamente os planos do prefeito, chefe do Poder Executivo na cidade. Entenda melhor qual a função dos vereadores.

Nas urnas eletrônicas, os eleitores puderam votar ou em um candidato a vereador em específico ou no partido, caso não tivessem uma preferência única. Isso porque, diferente de prefeito e vice-prefeito, que são eleitos em sistema majoritário, os vereadores são eleitos pelo sistema eleitoral, que funciona com o chamado quociente eleitoral. Veja como os vereadores são eleitos.

Em Belo Horizonte, a vereadora que mais recebeu votos foi a Professora Duda Salabert (PDT), com um número total de 37.613 votos. Em seguida está Nikolas Ferreira (PRTB), que recebeu 29.388 votos, enquanto a terceira mais votada, Professora Marli (PP), recebeu 14.496, número mais próximo dos dois logo abaixo dela. Já o partido mais votado na capital de Minas Gerais foi o PSD, que acumulou 11,54% dos votos da cidade.

Veja a lista dos vereadores eleitos em Belo Horizonte:

Professora Duda Salabert (PDT) Nikolas Ferreira (PRTB) Professora Marli (PP) Gabriel (Patriota) Alvaro Damião (DEM) Marcela Trópia (Novo) Fernando Luiz (PSD) Irlan Melo (PSD) Walter Tosta (PL) Juninho Los Hermanos (Avante) Iza Lourença (PSOL) Jorge Santos (Republicanos) Helinho Da Farmácia (PSD) Bella Gonçalves (PSOL) Nely Aquino (Podemos) Cláudio Do Mundo Novo (PSD) Lêo Burgues (PSL) Rogério Alkimim (PMN) Fernanda Pereira Altoé (Novo) Bim da Ambulância (PSD) Macaé Evaristo (PT) Ramon Bibiano Da Casa De Apoio (PSD) Flávia Borja (Avante) Braulio Lara (Novo) Dr. Celio Fróis (Cidadania) Professor Juliano Lopes (PTC) Bruno Miranda (PDT) Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB) Wesley Autoescola (PROS) Professor Claudiney Dulim (Avante) Sônia Lansky Da Coletiva (PT) Marilda Portela (Cidadania) Ciro Pereira (PTB) Miltinho Cge (PDT) Henrique Braga (PSDB) Rubão (PP) Wanderley Porto (Patriota) Wilsinho Da Tabu (PP) Gilson Guimarães (Rede) Marcos Crispim (PSC) José Ferreira Projeto Ajudai (PP)

Partidos

Já entre os partidos que mais tiveram vereadores eleitos para a Câmara, o PSD, partido do prefeito reeleito, Alexandre Kalil, terá a maior representatividade, com seis candidatos assumindo a partir do ano que vem. Logo atrás está o PP, com quatro vereadores eleitos e, com três candidatos vencedores, estão o PDT, o Avante e o Novo.

Confira o número de vereadores por partido: