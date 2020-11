Veja quais foram os vereadores eleitos e os mais votados no Rio

Os cariocas foram às urnas neste domingo, 15, para votar em seus representantes no município para os próximos quatro anos. No Rio de Janeiro, foram eleitos o prefeito, o vice-prefeito e 51 vereadores.

Leia Também Republicanos, DEM e PSOL terão 21 dos 51 vereadores no Rio

Neste ano, foram registrados 1.810 candidatos de todos os 33 partidos políticos brasileiros existentes para concorrer ao Legislativo municipal da capital, 11% a mais que nas eleições de 2016. Na cidade, a Câmara Municipal é a responsável por criar leis em âmbito municipal. São os vereadores que determinam, por exemplo, o orçamento do município, o que limita o que o prefeito, chefe do Poder Executivo municipal, consegue fazer. Veja qual a função dos vereadores em uma cidade.

Os vereadores são eleitos pelo chamado voto proporcional. Por esse sistema, os eleitores podem tanto votar em um candidato individual ou em um partido. Os partido que receber mais votos vai eleger um número maior de vereadores. Isso significa que os mais votados não serão necessariamente eleitos. Entenda melhor como funciona o quociente eleitoral.

No Rio, o vereador mais votado foi Tarcisio Motta (PSOL), com um total de 86.243 votos. Ele é seguido por Carlos Bolsonaro (Republicanos), que recebeu 71.000 votos, e Gabriel Monteiro (PSD), com 60.326. Já os partidos mais votados na capital fluminense foram Republicanos, PSOL e DEM, com 7 vereadores eleitos cada um.

Veja abaixo a lista dos vereadores mais votados no Rio de Janeiro:

1. Tarcisio Motta (PSOL) - 86.243 votos

2. Carlos Bolsonaro (Republicanos) - 71.000 votos

3. Gabriel Monteiro (PSD) - 60.326 votos

4. Cesar Maia (DEM) 55.031 votos

5. Chico Alencar (PSOL) - 49.422 votos

6. Marcos Braz (PL) - 40.938 votos

7. Rosa Fernandes (PSC) - 26.409 votos

8. Carlo Caiado (DEM) - 26.212 votos

9. Tainá De Paula (PT) - 24.881 votos

10. Luciano Vieira (Avante) - 24.070 votos

11. Monica Benicio (PSOL) - 22.919 votos

12. Inaldo Silva (Republicanos) - 21.885 votos

13. Teresa Bergher (Cidadania) - 21.131 votos

14. Felipe Michel (PP) - 20.936 votos

15. João Mendes De Jesus (Republicanos) - 20.811 votos

16. Junior Da Lucinha (PL) - 19.732 votos

17. Marcio Ribeiro (Avante) - 19.383 votos

18. Vera Lins (PP) - 19.242 votos

19. Tânia Bastos (Republicanos) - 19.027 votos

20. Thiago K Ribeiro (DEM) - 18.960 votos

21. Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) - 18.851 votos

22. Jorge Felippe (DEM) - 18.507 votos

23. Verônica Costa (DEM) - 17.939 votos

24. Alexandre Isquierdo (DEM) - 17.764 votos

25. Reimont (PT) - 16.082 votos

26. Jairinho (Solidariedade) - 16.061 votos

27. Luiz Carlos Ramos Filho (PMN) - 15.602 votos

28. Luciana Novaes (PT) - 15.311 votos

29. Willian Coelho (DC) - 15.126 votos

30. Dr. Carlos Eduardo (Podemos) - 15.026 votos

31. Paulo Pinheiro (PSOL) - 14.760 votos

32. Ulisses Marins (Republicanos) - 14.660 votos

33. Laura Carneiro (DEM) - 14.646 votos

34. Thais Ferreira (PSOL) - 14.284 votos

35. Zico (Republicanos) - 13.964 votos

36. Jair Da Mendes Gomes (PROS) - 13.595 votos

37. Wellington Dias (PDT) - 13.327 votos

38. Marcelo Arar (PTB) - 12.330 votos

39. Jones Moura (PSD) - 11.597 votos

40. Renato Moura (Patriota) - 10.588 votos

41. Celso Costa (Republicanos) - 10.523 votos

42. Dr João Ricardo (PSC) - 10.227 votos

43. Pedro Duarte (Novo) - 10.069 votos

44. William Siri (PSOL) - 9.957 votos

45. Dr Gilberto (PTC) - 9.445 votos

46. Rocal (PSD) - 9.280 votos

47. Dr. Marcos Paulo (PSOL) - 9.009 votos

48. Waldir Brazão (Avante) - 8.332 votos

49. Marcio Santos De Araujo (PTB) - 7.467 votos

50. Rogério Amorim (PSL) - 6.719 votos

51. Vitor Hugo (MDB) - 5.423 votos