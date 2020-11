Os soteropolitanos foram às urnas para escolher os próximos prefeito, vice-prefeito e vereadores neste domingo, 15. Nas eleições 2020, foram registradas 1.590 candidaturas para a Câmara Municipal de Salvador - 543 candidaturas a mais que o último pleito municipal, em 2016.

Leia Também Em Salvador, Bruno Reis confirma favoritismo e vence no primeiro turno

A Câmara de Vereadores da capital baiana tem 43 cadeiras e, como casa do Poder Legislativo da cidade, é a responsável por elaborar leis envolvendo as demandas da população em âmbito municipal. É a Câmara, por exemplo, que aprova a Lei Orçamentária Anual do município, o que influencia diretamente os planos do prefeito, chefe do Poder Executivo na cidade. Entenda melhor qual a função dos vereadores.

Nas urnas eletrônicas, os eleitores puderam votar ou em um candidato a vereador em específico ou no partido, caso não tivessem uma preferência única. Isso porque, diferente de prefeito e vice-prefeito, que são eleitos em sistema majoritário, os vereadores são eleitos pelo sistema eleitoral, que funciona com o chamado quociente eleitoral. Veja como os vereadores são eleitos.

Em Salvador, o vereador que mais recebeu votos foi Luiz Carlos (Republicanos), com total de 17.035 votos. Em seguida está Geraldo Júnior (MDB), que recebeu 12.906 votos, enquanto o terceiro mais votado, Isnard Araújo (PL) recebeu 12.799. Já o partido mais votado na capital da Bahia foi o DEM, que elegeu 7 parlamentares.

Veja quais foram os vereadores eleitos em Salvador:

1. Luiz Carlos (Republicanos) - 17.035 votos

2. Geraldo Júnior (MDB) - 12.906 votos

3. Isnard Araujo (PL) - 12.799 votos

4. Ireuda Silva (Republicanos) - 12.098 votos

5. Duda Sanches (DEM) - 10.436 votos

6. Alexandre Aleluia (DEM) - 10.154 votos

7. Ricardo Almeida (PSC) - 10.026 votos

8. Emerson Penalva (Podemos) - 9.129 votos

9. Carlos Muniz (PTB) - 9.118 votos

10. Julio Santos (Republicanos) - 8.810 votos

11. Maurício Trindade (MDB) - 8.738 votos

12. Marcelle Moraes (DEM) - 8.673 votos

13. Hélio Ferreira (PCdoB) - 8.638 votos

14. Paulo Magalhães Júnior (DEM) - 8.536 votos

15. Daniel Rios (Patriota) - 8.089 votos

16. Debora Santana (Avante) - 7.586 votos

17. Marta Rodrigues (PT) - 7.271 votos

18. Cris Correia (PSDB) - 7.166 votos

19. Roberta Caires (Patriota) - 7.090 votos

20. Kiki Bispo (DEM) - 7.045 votos

21. Claudio Tinoco (DEM) - 7.039 votos

22. Catia Rodrigues (DEM) - 7.010 votos

23. Sidninho (Podemos) - 6.997 votos

24. Sandro Bahiense (Patriota) - 6.798 votos

25. Téo Senna (PSDB) - 6.751 votos

26. Augusto Vasconcelos (PCdoB) - 6.041 votos

27. Joceval Rodrigues (Cidadania) - 5.723 votos

28. Fabio Souza (Solidariedade) - 5.682 votos

29. Daniel Alves (PSDB) - 5.647 votos

30. Andre Fraga (PV) - 5.621 votos

31. Luiz Carlos Suíca (PT) - 5.521 votos

32. Anderson Ninho (PDT) - 5.289 votos

33. Carballal (PDT) - 5.275 votos

34. Maria Marighella (PT) - 4.837 votos

35. Saba (DC) - 4.830 votos

36. George O Gordinho Da Favela (PSL) - 4.822 votos

37. Edvaldo Brito (PSD) - 4.725 votos

38. Silvio Humberto (PSB) - 4.708 votos

39. Tiago Ferreira (PT) - 4.610 votos

40. Irmão Lázaro (PL) - 4.273 votos

41. Dr. Jose Antonio (PTB) - 4.192 votos

42. Laina Pretas Por Salvador (PSOL) - 3.635 votos

43. Marcelo Maia (PMN) - 3.460 votos

Partidos

A lista de partidos mais votados para a Câmara traz o DEM em primeiro lugar, o que garantiu à legenda 7 vereadores. Logo em seguida na quantidade de votos recebidos, o PT conseguiu emplacar 4 representantes. Em terceiro ficou o Republicanos, o Patriota e o PSDB, cada um com 3 vereadores.

Confira o número de vereadores por partido: