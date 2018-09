Veja os termos mais buscados sobre candidatos no debate na TV Gazeta

SÃO PAULO - O candidato Ciro Gomes (PDT) foi o que mais mobilizou interesse de internautas durante o debate entre presidenciáveis realizado por Estadão/Gazeta Jovem Pan. Segundo dados da plataforma Google Trends, ele teve 55% das buscas no período. O levantamento considera o período das 18h de domingo, 9, (início do debate) até as 10h desta segunda-feira, 11.

O candidato Jair Bolsonaro, líder nas pesquisas no cenário sem o ex-presidente Lula e que não participou do debate por estar internado, após um atentado contra sua vida, não está no levantamento. Como o PT ainda não definiu seu candidato depois de o ex-presidente Lula ter tido negada sua candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também não houve buscas sobre um candidato do partido.

Os temas mais associados a Ciro nas pesquisas foram corrupção, propostas, Patrícia Pillar (ex-mulher do político), seu filho e sua vice, Kátia Abreu.

O segundo mais procurado, segundo o Google Trends, é Guilherme Boulos (Psol), com 11%, seguido por Marina Silva (Rede), com 10%, Geraldo Alckmin (PSDB), com 9%, Álvaro Dias (Podemos), com 7% e Henrique Meirelles (MDB), 7%.

Veja o que motivou buscas por cada um dos candidatos no Google:

Ciro Gomes

1. Ciro Gomes corrupção

2. Ciro Gomes propostas

3. Ciro Gomes e Patrícia Pillar

4. Filho do Ciro Gomes

5. Vice de Ciro Gomes

Guilherme Boulos

1. Guilherme Boulos

2. Boulos candidato

3. Boulos PSOL

4. Quem é boulos

5. Boulos professor

Marina Silva

1. Marina Silva propostas

2. Marido de Marina Silva

3. Plano de governo Marina Silva

4. Marina Silva jovem

5. Vice de Marina Silva 2018

Geraldo Alckmin

1. Geraldo Alckmin propostas

2. Alckmin merenda

3. Sophia Alckmin

4. Temer Alckmin

5. Pesquisa eleitoral

Álvaro Dias

1. Álvaro Dias corrupção

2. Álvaro Dias presidente

3. Álvaro Dias partido

4. Álvaro Dias propostas

5. Quem é Álvaro Dias

Henrique Meirelles

1. Meirelles presidente

2. Henrique Meirelles propostas

3. Quem é Henrique Meirelles

4. Henrique Meirelles processos

5. Henrique Meirelles fortuna