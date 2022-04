Veja os deputados que mais gastaram com publicações pagas no Facebook e no Instagram

BRASÍLIA — Levantamento realizado pelo Estadão mostra que, apesar do foco dos deputados em veículos de comunicação locais, o perfil da propaganda vem mudando. Nos últimos dois anos, o Facebook se tornou a empresa que mais faturou com a autopromoção de congressistas entre as mais de 5 mil contratadas para a finalidade. Na atual legislatura, já são R$ 2,2 milhões gastos para disseminar posts de políticos no Facebook e no Instagram. Os deputados afirmaram que todas essas despesas são legais, lastreadas no interesse público e na necessidade de prestar contas e informar a população sobre a atividade em Brasília.

Os 10 deputados que mais gastam, na legislatura, com post pago no Facebook e Instagram

Os 10 deputados que mais gastaram com divulgação de atividade parlamentar, de 2019 a fevereiro de 2022