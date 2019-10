Veja o passo a passo para agendar a biometria eleitoral

Até 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pretende atingir 100% dos cadastros da biometria do eleitorado nacional. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), eleitores de 479 municípios de São Paulo devem fazer a biometria em 2019.

Sem o cadastro, não será possível votar nas eleições municipais de 2020. De acordo com o TRE-SP, 33.041.449 eleitores do Estado já realizaram o cadastramento. Este número representa 59,44% do eleitorado paulista.

Saiba se a sua cidade está em processo de biometria obrigatória clicando aqui.

Mesmo que a sua cidade ainda não esteja na lista, você já pode realizar o seu cadastro e evitar uma fila daquelas em um futuro próximo.

Confira abaixo como realizar o agendamento para o cadastro biométrico no Estado:

Como agendar o cadastramento da biometria?

Na maioria das cidades do Estado de São Paulo, o agendamento só pode ser feito pelo site do TRE. Para acessá-lo, clique aqui.

Ao acessar o site, clique em “Agende”.

Tenha em mãos o número do seu título de eleitor, pois será a primeira informação solicitada. Insira os números, digite o código que aparecer na imagem e clique em “Buscar”.

Caso não esteja com o número, é possível prosseguir com seus dados pessoais (nome completo, nome da mãe e do pai e data de nascimento). Digite o código que aparecer na imagem e, em seguida, clique em “Buscar”.

Insira seu CEP e número de residência. Depois, clique em “Buscar” novamente.

Selecione a Zona Eleitoral ou a Central para atendimento. Nesta tela, já é possível visualizar o endereço do local.

Escolha o dia (de segunda a sábado) e o horário.

Pronto. Agora é só aguardar o dia agendado e comparecer ao local com os documentos necessários.

Posso agendar o cadastramento de outra forma?

Em algumas cidades, é possível realizar o agendamento para atendimento em um Poupatempo. São Paulo, Guarulhos, Osasco e São Bernardo do Campo são alguns desses municípios.

Para ver se a sua cidade está na lista, clique aqui.