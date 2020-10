Veja como foi a estreia do horário eleitoral pelo País

Destinado apenas aos candidatos a prefeito, o horário eleitoral gratuito no rádio e TV começou nesta sexta-feira, 9, e vai até 12 de novembro em duas edições diárias, de segunda a sábado. Na rádio, os horários serão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Veja como foi o começo em capitais e cidades do interior.

Em Salvador, candidatos se apresentam lembrando passado difícil

No primeiro programa eleitoral de TV em Salvador, três dos quatro principais candidatos aproveitaram para, além de se apresentarem ao eleitorado, mostrar que tiveram um passado difícil e sem facilidade na vida.

Bruno Reis (DEM), candidato apoiado pelo atual prefeito, ACM Neto (DEM), e que é associado pelos adversários às elites, Olívia Santana (PCdoB) e Major Denice (PT), ambas da base do governador Rui Costa (PT), de modos distintos, optaram pela narrativa de mostrar esforços para superar desafios de vida até chegar à candidatura pela prefeitura de Salvador.

Já o candidato Pastor Sargento Isidório (Avante) apareceu com a Bíblia em mãos – boa parte de seu eleitorado é evangélico – e optou por exaltar seu trabalho à frente da Fundação Dr. Jesus, fundada por ele e que cuida de dependentes químicos.

Pandemia, traição e cachorro marcam início da campanha eleitoral de TV em Porto Alegre

Os problemas causados pela pandemia em Porto Alegre marcaram boa parte das primeiras propagandas eleitorais dos candidatos a prefeito da capital gaúcha. Com maior espaço entre os concorrentes, o prefeito Nelson Marchezan Junior (PSDB) dedicou o programa para agradecer os profissionais da saúde, prestou solidariedade às vítimas da covid-19 e traçou planos para enfrentar a pandemia e salvar vidas. “Posso errar como prefeito, mas não como ser humano”, disse. Marchezan é alvo de um processo de impeachment, acusado de utilizar irregularmente verbas do fundo de saúde. Ele nega.

Em alusão ao processo de impeachment, o vice-prefeito Gustavo Paim (PP), que também concorre à prefeitura, disse ter sido “traído” por Marchezan, pois se uniram em 2016 para combater a corrupção.

Ao se intitular político da causa animal, Rodrigo Maroni (Pros) apareceu em seus 14 segundos segurando seu buldogue, que se chama Pepe em homenagem ao ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica. Líder nas pesquisas, Manuela D’Ávila (PCdoB) abriu a propaganda eleitoral destacando sua ligação com Porto Alegre.

Discurso humanista e apresentações marcam início da propaganda eleitoral em Curitiba

O primeiro dia de campanha eleitoral para a prefeitura de Curitiba no rádio e na TV foi marcado por apresentações pessoais e tentativa de humanizar a linguagem, usando termos como “empatia” e “igualdade”. No entanto, a candidata Christiane Yared (PL) se apresentou e mostrou imagens do acidente que matou o filho, Gilmar, há dez anos. Dono do maior de tempo de TV, com três minutos e 16 segundos, o prefeito Rafael Greca (DEM) falou sobre sua experiência e as ações da prefeitura durante a pandemia e incluiu depoimento de uma pessoa tratada na rede pública.

Em Belo Horizonte, samba com elogio a concorrente e pedido de alternância de poder

O primeiro dia de propaganda eleitoral em Belo Horizonte teve samba com meio elogio a adversário, partido que não mandou gravação para ir ao ar e apelo à “sinceridade” na busca por votos.

O prefeito Alexandre Kalil (PSD), que disputa a reeleição, disse ter governado somente dois anos. Nos outros dois, afirmou, gastou um ano “aprendendo” e outro “combatendo tempestades e pandemias” – referência às chuvas do início do ano na cidade e ao novo coronavírus.

O PCdoB, na disputa com o ex-deputado federal Wadson Ribeiro, usou samba elogiando o prefeito, porém, defendendo alternância de poder. “O Kalil é gente boa, mal dele não vou falar, mas parece que tá cansado, deixa a esquerda revezar”, dizia a letra.

Propaganda começa com chuva, ventania e apagões em Sorocaba

Em Sorocaba, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão começou com problemas causados por apagões elétricos e com críticas entre os candidatos à prefeitura. As chuvas com raios e ventania que atingiram a cidade provocaram blecautes em vários pontos e deixaram sinais de TV fora do ar. Assinantes da operadora Net Claro perderam o início da propaganda na TV – a empresa informou que ocorreram problemas técnicos decorrentes das chuvas e que a situação foi rapidamente normalizada.

Na propaganda do rádio, às 7 horas, dos oito candidatos à prefeitura, apenas um conseguiu entregar em tempo o material à emissora que geraria os sinais. Ao menos uma rádio do pool que gera e transmite os programas estava fora do ar até minutos antes do horário eleitoral devido a um apagão. A coligação de Maria Lúcia Amary, candidata do PSDB, foi a única a usar o tempo de 11 segundos de que dispunha para fazer propaganda. Os restantes 9 minutos e 49 segundos do horário reservado aos demais candidatos foram preenchidos com os spots da Justiça Eleitoral. As assessorias alegaram problemas técnicos para gerar e entregar o material à emissora.

Em Rio Preto, falha técnica deixa quatro candidatos fora da estreia

Quatro candidatos a prefeito de São José do Rio Preto ficaram de fora da estreia do programa eleitoral gratuito nesta sexta-feira, dia 9. Edinho Araújo (MDB), Coronel Helena Reis (Republicanos), Carlos Arnaldo (PDT) e Celi Regina (PT) não tiveram a propaganda exibida e, segundo os representantes das legendas, houve falha técnica.

Com tempos entre 16 e 19 segundos, os programas de Filipe Marchesoni (Novo), Marco Rillo (PSOL) e Carlos Alexandre (PCdoB) convidaram os eleitores para conhecer suas propostas de governo nas redes sociais. Marco Casale (PSL), que tem o segundo maior tempo de rádio e TV, aproveitou seu 1 minuto e 56 segundos para se fazer conhecido do eleitorado.

Em Campinas, críticas à prefeitura e promessas de mudanças

O primeiro dia de propaganda eleitoral no rádio e TV em Campinas foi marcado por promessas de mudanças para a cidade e críticas à atual gestão. O candidato apoiado pelo prefeito Jonas Donizette (PSB), o ex-secretário de Esportes Dário Saadi (Republicanos), por outro lado, usou depoimentos do prefeito e do atual secretário de Saúde, Carmino de Souza, em seu favor, além de focar na sua experiência como médico.

O deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) afirmou que a pandemia pegou a cidade fragilizada e defendeu “virar a página”. Para o vereador André von Zuben (Cidadania), a cidade está doente e “falta vontade para mudar.” Ao defender um projeto de reconstrução para Campinas, Pedro Tourinho (PT) afirmou que “o povo é a solução, não o problema”.