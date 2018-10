Veja as intenções de voto para os governos estaduais

Os brasileiros escolhem neste domingo, 28, governadores de 14 unidades da Federação. As eleições 2018 foram para o segundo turno em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Amapá, Rondônia, Rio Grande do Norte, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Roraima e também no Distrito Federal.

O Ibope divulgou na sexta e neste sábado as pesquisas de intenção de voto desses Estados. O nível de confiança de todos os levantamentos é de 95%. Confira a lista abaixo.

Amapá

No Estado, João Capiberibe (PSB) apareceu com 53% votos válidos, enquanto Waldez Góes (PDT) registrou 47% dos votos válidos. Os dois estão empatados tecnicamente. Nos votos totais, Capiberibe tem 48% e Waldez, 42%. Os votos brancos e nulos seguem em 8%. Os que não sabem ou não responderam continuam com 2%.

A pesquisa, encomendada pela Rede Amazônica, entrevistou 812 pessoas entre 24, 25 e 26 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00570/2018.

Amazonas

No Amazonas, Wilson Lima (PSC) lidera com 64% dos votos válidos, enquanto Amazonino Mendes (PDT), que é o atual governador, tem 36%. Nos votos totais, o candidato do PSC foi de 63% para 60%. O pedetista se mantém com 34%. Os votos brancos e nulos saíram representam 4%. Os que não sabem ou não responderam são 2%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica e ouviu 812 pessoas entre 24, 25 e 26 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-08888/2018.

Rondônia

Em Rondônia, Coronel Marcos Rocha (PSL) teve 63% das intenções de votos válidos, contra 37% de Expedito Junior (PSDB). Nos votos totais, o militar tem 56% e seu adversário, 33%. Os eleitores que optam por votos brancos e nulos somaram 6% e os indecisos, 4%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica, foi feita entre 24, 25 e 26 de outubro e ouviu 812 eleitores. O registro no TSE é o BR-06885/2018 e no TRE é o RO-07727/2018.

Mato Grosso do Sul

A pesquisa para a disputa do segundo turno para o governo de Mato Grosso do Sul mostra que Reinaldo Azambuja (PSDB) lidera com 51% dos votos válidos. Juiz Odilon (PDT) aparece com 49%. Os números configuram empate técnico, já que a margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa foi encomendada pela TV Morena e entrevistou 812 pessoas entre 25 e 26 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07190/2018.

Distrito Federal

A intenção de voto no candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi de 70% dos votos válidos, enquanto Rodrigo Rollemberg (PSB) chegou a 30%. Com base nos votos totais, Ibaneis caiu de 64% para 62%, enquanto Rollemberg subiu de 23% para 26%. Brancos e nulos totalizaram 7%, e os indecisos, 5%.

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%.

Minas Gerais

A intenção de voto no candidato do Novo ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, é de 68%, enquanto Antonio Anastasia (PSDB) registrou 32%. Com base nos votos totais, Zema oscilou de 57% para 58% e Paes, de 28% para 27%. O porcentual de brancos e nulos permaneceu em 10% e o de indecisos, em 5%.

O levantamento foi encomendado pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. Foram entrevistados 2.002 eleitores em 113 municípios entre 25 e 27 de outubro.

Roraima

Em Roraima, Antonio Denarium (PSL) lidera com 54% dos votos válidos, seguido por José de Anchieta (PSDB), com 46%. Nos votos totais, o candidato do PSL caiu de 58% para 50%. Em relação ao último levantamento, o tucano subiu de 36% para 43%. Os votos brancos e nulos saíram de 2% para 4%. Os que não sabem ou não responderam continuam em 3%. A pesquisa, encomendada pela Rede Amazônica, entrevistou 812 pessoas entre 24 e 26 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-04787/2018.

Rio Grande do Norte

Fátima Bezerra (PT) tem 55% dos votos válidos contra 45% de Carlos Eduardo (PDT) na disputa pelo governo do Rio Grande do Norte. A petista está em movimento de ascensão nas pesquisas. O Ibope ouviu 812 pessoas em 38 cidades do Estado. Considerando-se os votos totais, a petista chega a 52%, contra 42% do adversário. Brancos e nulos somam 4% e indecisos, 3%.

A pesquisa foi encomendada pela Inter TV Costa Branca e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05542/2018.

Pará

O candidato do MDB ao governo do Pará, Helder Barbalho, tem 57% da intenção dos votos válidos. Já Márcio Miranda, do DEM, tem 43% da intenção dos votos. Se considerados os votos totais, Barbalho oscilou de 53% para 51% das intenções de voto, e Miranda permaneceu com 39%. O porcentual de brancos e nulos é de 7% e o de indecisos, 2%.

A pesquisa Ibope foi contratada pela TV Liberal e ouviu 812 votantes entre os dias 26 e 27 de outubro. Os dados foram registrados no Tribunal Regional Eleitoral do PA sob número PA-08333/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob número BR-07030/2018.

Rio de Janeiro

No Rio, o candidato Wilson Witzel (PSC) tem 54% das intenções de voto ante 46% de seu adversário Eduardo Paes (DEM). No primeiro levantamento do segundo turno, Witzel aparecia com 60%, enquanto Paes tinha 40%. Depois, passou a ter 56%, contra 44% de Paes. O montante de brancos e nulos totalizou 9% e o de indecisos, 7%. A rejeição de Paes é de 52%, enquanto a de Witzel é de 39%.

O levantamento ouviu 2.002 eleitores e foi realizado em 25, 26 e 27 de outubro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de 95%. O registro no TSE é BR-09507/2018.

Santa Catarina

Em Santa Catarina, Comandante Moisés (PSL) aparece na liderança, com 59%. Gelson Merísio (PSD) tem 41%. Nos votos totais, o candidato do PSL foi de 51% para 52%, enquanto o candidato do PSD saiu de 35% para 36%. Os votos brancos e nulos continuam com 9%. Os que não sabem ou não responderam oscilaram de 6% para 3%.

A pesquisa foi encomendada pela NC Comunicações e entrevistou 1.008 pessoas. As entrevistas foram feitas entre 24, 25 e 26 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-05948/2018.

São Paulo

Os candidatos ao governo de São Paulo Márcio França (PSB) e João Doria (PSDB) aparecem empatados numericamente pela primeira vez desde o início do segundo turno. Cada um está com 50% dos votos válidos - em relação ao levantamento anterior, do dia 23 de outubro, França subiu três pontos, enquanto Doria caiu três.

Nos votos totais, quando os votos em branco e nulos são considerados, França pontua 43%, contra 42% do tucano. Votos em branco e nulos somam 10%; os que não sabem ou não quiseram responder, 5%. O Ibope entrevistou 2002 pessoas nos dias 26 e 27 de outubro.

Rio Grande do Sul

A intenção de voto no candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSDB, Eduardo Leite, caiu três pontos em relação ao levantamento anterior, do último dia 23, de 60% para 57% dos votos válidos. Seu adversário, José Ivo Sartori (MDB), subiu de 40% para 43% no mesmo período.

O porcentual de brancos e nulos oscilou de 8% para 6% e o de indecisos, de 3% para 4%. A rejeição a Leite é de 15% e a Sartori, de 36%. O levantamento foi encomendado pela RBS Participações. Foram entrevistados 1.806 eleitores entre 25, 26 e 27 de outubro.

Sergipe

A intenção de voto no candidato do PSD ao governo de Sergipe, Belivaldo Chagas, é de 61% contra os 39% de Valadares Filho (PSB). Com base nos votos totais, Chagas alcançou 54%, enquanto Valadares Filho tem 35%. O porcentual de brancos e nulos teve 8% e o de indecisos, 3%.

O levantamento foi encomendado pela TV Sergipe. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. Foram entrevistados 812 eleitores entre 26 e 27 de outubro. / Clarice Couto, Letícia Fucuchima, Daniel Weterman, Mateus Fagundes, Caio Sartori, André Italo Rocha e Paulo Beraldo