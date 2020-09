TV Cultura estreia parceria com ‘Estadão’

A TV Cultura estreia nesta sexta-feira, 18, às 20h45, o programa De Olho no Voto, em parceria com o Estadão. Toda sexta-feira, o programa vai apresentar discussões e entrevistas sobre as eleições municipais deste ano.

Sob o comando de Rodrigo Piscitelli, a primeira edição conta com a participação da colunista do Estadão e apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães, e do editor-assistente de política do Estadão Tiago Dantas. A transmissão será feita na TV Cultura e no site da emissora.

Além das projeções para a disputa de novembro, o programa desta sexta vai falar sobre como a corrida eleitoral está se desenhando nas principais cidades do País, agora que as convenções partidárias já se encerraram.

Deverão ser debatidos também os desafios dos candidatos em meio à pandemia, as demandas dos eleitores e temas que surgirem durante a campanha.