Tucano Barjas Negri tem candidatura impugnada em Piracicaba

Após recurso do Ministério Público Eleitoral e de partidos políticos, o TRE manifestou outro entendimento. Conforme o relator Manuel Marcelino, o candidato possui condenação em segunda instância por improbidade administrativa e, em um dos casos, foi condenado a restituir R$ 40,8 milhões ao erário. “Deste modo, conclui-se que as condições necessárias à inelegibilidade foram preenchidas, vez que o ora recorrido nos autos de apelação teve a suspensão dos seus direitos políticos em virtude de condenação por ato doloso”, escreveu.

Um dos principais redutos tucanos no interior, Piracicaba tem 407.252 habitantes e 290.998 eleitores. No primeiro turno, o prefeito Barjas conseguiu 56.760 votos (34,33% dos válidos), enquanto o segundo colocado, Luciano Almeida, do DEM, teve 25.786 (15,60%). Negri já foi vereador e concorre ao quarto mandato de prefeito. Entre 2002 e 2003, ele foi ministro da Saúde, na gestão de Fernando Henrique Cardoso. O político é considerado um dos principais quadros do PSDB no interior paulistas. Desde 2004, a cidade só elegeu prefeitos tucanos.

A defesa de Barjas informou que a decisão do tribunal paulista contraria o entendimento da Justiça de Piracicaba e que já prepara recurso que será apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o advogado João Carlos Carcanholo, há jurisprudência no TSE amparando a candidatura de Barjas. Com a admissão do recurso, ele poderá participar normalmente do segundo turno e aguardar o julgamento.

A campanha do adversário, Luciano Almeida, reproduziu em redes sociais as notícias sobre a inelegibilidade do tucano. Barjas, por sua vez, usou rede social para dizer que a campanha segue normal. Segundo ele, a decisão no TRE ainda será examinada pelo TSE e a situação atual não o impede de participar da eleição. Negri fez um apelo para que os eleitores compareçam às urnas. Ele disse confiar que, se eleito, vai tomar posse e “realizar um novo governo, como é desejo da população”.