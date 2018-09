Tucano Arthur Virgílio declara apoio a Marina Silva

Militante histórico do PSDB, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, declarou nesta quinta-feira, 27, apoio a ex-ministra Marina Silva (Rede) na disputa presidencial. Arthur Virgílio disse que participará de atos de campanha ao lado dela nesta sexta-feira, 28, capital do Amazonas.

"Eu sou tucano, mas não voto em Geraldo Alckmin. Ele é autoritário. Conforme eu previa, a campanha dele não tem credibilidade. Pensei muito e minha candidata é a Marina", disse Virgílio ao Estado.

O prefeito é desafeto de Alckmin desde o começo do ano, quando tentou promover prévias no PSDB para enfrentar o ex-governador na escolha do candidato presidencial da sigla. A avaliação de Arthur Virgílio é de que o PSDB vai apoiar Jair Bolsonaro no 2° turno, caso Alckmin não consiga chegar lá.

"Estou achando que o PSDB vai de Bolsonaro no segundo turno. Alguns tucanos já estão engajados sem nem esperar o fim do primeiro turno. O PSDB virou uma força irrelevante", disse.

Arthur Virgílio foi secretário-geral do PSDB entre 1996 e 1998 e líder do partido no Senado entre 1999 e 2002.