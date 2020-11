Totalização dos votos das eleições municipais será concentrada no TSE

BRASÍLIA – As eleições municipais deste ano, programadas para este domingo, 15, vão contar com uma novidade no processo de totalização dos votos. Agora, essa etapa será concentrada no data center do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – nos últimos pleitos, o processamento era feito nos sistemas dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Ou seja, houve uma redução de 27 pontos de totalização para apenas um.

Leia Também Urna eletrônica fez do Brasil uma referência mundial, diz um dos criadores do equipamento

Segundo Giuseppe Janino, secretário de tecnologia da informação do TSE, a mudança traz vantagens econômicas, de segurança, para o gerenciamento e a agilidade na apuração. Ele explicou a alteração neste sábado, 14, após a cerimônia de verificação de assinaturas do sistema de totalização dos votos.

Ele disse que se trata de um processo de evolução do sistema. Antes de a totalização dos votos ocorrer nos data centers dos TREs, o processo ocorreria no âmbito dos cartórios eleitorais, por meio de desktops. “Temos hoje 2.600 cartórios, então foram reduzidos de 2.600 pontos para 27. E agora estamos reunindo num único ponto”, explicou.

Além do secretário, participou da cerimônia de verificação o vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin, que afirmou que o sistema de totalização foi confirmado como íntegro e apto. De acordo com o ministro, em até no máximo cinco horas do fechamento das urnas, o TSE terá condições de entregar os resultados das eleições. A votação vai ocorrer das 7h às 17h neste domingo.