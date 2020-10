'Toda minha vida me preparei para ser prefeito', diz Matarazzo em estreia na TV

Candidato do PSD à Prefeitura de São Paulo, o vereador Andrea Matarazzo usa os 45 segundos de seu programa de estreia no horário eleitoral gratuito na TV, que começa nesta sexta-feira, 9, para apresentar o currículo e dizer que se preparou a "vida toda" para ser prefeito. Em uma indireta ao governador João Doria (PSDB), que deixou a Prefeitura para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, em 2018, Matarazzo afirmou que terminou todos os seus mandatos.

"Já fui ministro, embaixador, secretário estadual e o segundo vereador mais votado de São Paulo. Cumpri meu mandato do primeito ao último dia. Conheço a cidade como a palma da minha mão", disse o candidato.

Com seis inserções diárias, Matarazzo é o 6° candidato no ranking do tempo de TV e rádio. Seu marqueteiro, Paulo Vasconcellos, comandou a campanha presidencia de Aécio Neves (PSDB) em 2018. Com poucos recursos em caixa, o candidato decidiu não fazer jingle e vai aparecer sozinho em todos os programas.

Apoios e declarações de voto, como os do jurista Modesto Carvalhosa, da deputada estadual Janaína Paschoal (PSL) e do ex-prefeito Gilberto Kassab, presidente do seu partido, ficarão restritos às redes sociais.

"O nível de conhecimento dele é baixo e isso nos obriga a gastar um tempo com a apresentação. Vamos fugir do debate ideológico, que para algumas candidaturas é necessário", disse Vasconcellos.