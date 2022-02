Temer recebe Moro e sugere que ele faça contato com políticos

O pré-candidato à Presidência Sérgio Moro (Podemos) e o ex-presidente Michel Temer (MDB) se encontraram na tarde desta sexta-feira, 18, em São Paulo, para discutir as eleições de 2022. O Estadão apurou que a conversa se deu a pedido de Moro, e foi realizada no escritório de Temer.

Durante o encontro, Temer pregou a Moro a importância de procurar políticos diretamente para o diálogo. O ex-presidente defendeu ainda ser necessário “radicalizar a democracia” e disse ao ex-juiz que a terceira via nas eleições deve ser uma “homenagem ao eleitor”. Segundo Temer, a disputa não deve ser “nem anti-Lula nem anti-Bolsonaro”, mas, sim, a “favor do eleitor brasileiro”.

Em um aceno a Temer, o ex-juiz da Operação Lava Jato afirmou ter estudado em livros do ex-presidente, que é jurista e especialista em Direito Constitucional.

Moro foi acompanhado do coordenador de sua campanha, Luis Felipe Cunha, e do responsável pela área jurídica da campanha, Gustavo Guedes. O advogado defendeu Temer na área eleitoral – o que incluiu o processo em que o emedebista foi absolvido no TSE, em 2017, sobre a cassação de sua chapa com a ex-presidente Dilma Rousseff. Temer estava com o marqueteiro Elsinho Mouco.