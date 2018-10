Suplicy segue na liderança pelo Senado; Mara e Olímpio empatam em segundo

O Ibope também sondou as intenções de voto na disputa pelo Senado em São Paulo. Eduardo Suplicy (PT) continua na liderança com 27%, seguido por Mara Gabrilli (PSDB), que oscilou dois pontos para cima e foi a 19%, e Major Olímpio (PSL), que subiu cinco e também pontua 19%. Mário Covas Neto (Podemos) estagnou em 14%, e Maurren Maggi (PSB) subiu de 10% para 12%. Tripoli (PSDB) oscilou dois pontos para baixo e agora tem 11%.

Bem abaixo, os demais candidatos não passaram de 6%. Nestas eleições, estão em jogo duas vagas para o Senado. O índice de brancos e nulos para a primeira vaga está em 14% e para a segunda, 20%. Os eleitores que não sabem ou não responderam somam 30%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 6 de outubro de 2018. Foram entrevistados 2.002 eleitores no Estado. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

O levantamento foi contratado pelo Estado e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o protocolo SP-08795/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo BR-BR-04524/2018.