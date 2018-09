Suplicy oscila negativamente, mas continua líder na disputa pelo Senado

Eduardo Suplicy (PT) continua a liderar a corrida ao Senado, com 28% das intenções de votos. Ele oscilou negativamente em relação à última pesquisa, quando tinha 29%. A segunda vaga de senador está em disputa entre ao menos três nomes. Mara Gabrilli (PSDB) subiu cinco pontos e agora tem 15% das intenções de voto. É o mesmo índice de Major Olímpio (PSL), que ganhou três pontos em relação à pesquisa anterior. Mario Covas Neto (Podemos) está tecnicamente empatado com os dois, com 13% — um a menos que na última sondagem.

Um pouco mais atrás, vem Ricardo Tripoli (PSDB), com 10%, ganho de três pontos em relação ao levantamento anterior. Maurren Maggi (PSB) está com 9%, estagnada em relação à última pesquisa. Mesma situação de Cidinha (MDB), que continua com 6%. Demais candidatos atingiram no máximo 4%. Brancos e nulos chegam a 24%; 37% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2018. Foram entrevistados 2.002 eleitores em 96 municípios. A margem de erro máxima estimada é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

A pesquisa foi contratada pelo Estado e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo Nº SP‐09074/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR‐01797/2018.