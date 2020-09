Sorocaba: PSOL é cabeça de chapa em coligação com o PT

SOROCABA – O PSOL confirmou na manhã desta quarta-feira, 2, a candidatura do deputado estadual Raul Marcelo à prefeitura de Sorocaba, interior de São Paulo. O vice será o sindicalista Paulo Eustasia, do PT. A dobradinha é inédita. Em eleições municipais anteriores, o PT teve candidatura própria ao Palácio dos Tropeiros. Nas eleições de 2016, Raul Marcelo chegou ao segundo turno, mas foi derrotado pelo candidato do DEM, José Crespo.

Na convenção, realizada de forma virtual, por meio de um aplicativo de mensagem, na noite de terça, 1º, foi definida também a chapa de vereadores do PSOL, com 27 nomes, incluindo oito mulheres.

Nesta quarta, 2, à noite, o Partido Verde realiza sua convenção pelo sistema drive-thru, no campo de futebol do Barcelona. A expectativa é de que o partido não apresente candidato próprio à prefeitura, apoiando a candidatura de Maria Lucia Amary, do PSDB. A convenção tucana será realizada no sábado.

Para o dia 7, feriado da Independência, está marcada a convenção do Republicanos, confirmando a candidatura do vereador Rodrigo Manga para prefeito. No dia 12, o PSL faz convenção para confirmar a candidatura da atual prefeita, Jaqueline Coutinho, para um novo mandato. No mesmo dia, o PDT também realiza sua convenção, cujo candidato deverá ser o vereador Renan Santos.