Skaf não cita Temer e diz que decisão de Marta sairá na semana que vem

SÃO PAULO – Único candidato oficializado a já ter disputado uma eleição ao governo paulista, o empresário Paulo Skaf (MDB) tenta conciliar duas "imagens" distintas para fortalecer seu nome na corrida estadual após duas candidaturas frustradas, em 2010 e 2014.

Ele chegou às 11h na convenção do partido que ia referendar seu nome como a escolha do partido. Estava acompanhado pelo ex-ministro da fazenda e pré-candidato emedebista à Presidência, Henrique Meirelles. O nome do presidente Michel Temer, que também é do MDB, não foi citado por nenhum dos candidatos (Meirelles e Skaf). Temer também não apareceu nas faixas e cartazes da convenção.

Skaf, entretanto, não conseguiu levar ao encontro no Clube Sírio o principal nome do partido para o Senado, Marta Suplicy. Foi Skaf quem explicou a ausência da senadora. "Ela está refletindo e vai tomar uma decisão até a próxima semana. Ela merece nosso respeito. E tem todo direito de pensar, porque quando ela entra, ela entra de cabeça."

Empate técnico com João Doria

Se por um lado o recall das duas campanhas é apontado como principal fator do bom desempenho de Skaf nas pesquisas – levantamento do Ibope em junho apontava empate técnico entre ele e João Doria (PSDB) no primeiro lugar -, por outro, a impopularidade recorde do presidente Michel Temer pode minar seu crescimento na campanha.

O desgaste provocado pelo governo federal no MDB acabou isolando Skaf em São Paulo. Sem nenhuma aliança formada, o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) foi buscar sua vice fora da política - na semana passada anunciou a tenente coronel da PM Carla Danielle Basson para compor a chapa.

Sobre o fato do partido sair sem coligações, Skaf e Meirelles disseram ser sinal de que o MDB não entrou no tomá lá, da cá com outras legendas - e que esse seria o jeito moderno de fazer política.

Baleia Rossi abriu os trabalhos

No encontro deste sábado, 28, o presidente estadual do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, foi o primeiro a falar. Ele apresentou a candidata ao Senado Cidinha, presidente do MDB Afro. Depois, anunciou a vice de Skaf, que discursou pela presença das mulheres na política e contra o assédio em transportes públicos.

Depois do evento, Skaf não comentou a ausência do nome de Temer, mas disse que ele havia sido convidado. Meirelles também não comentou diretamente a ausência de Temer.

O deputado Beto Mansur, vice líder do governo, esteve presente no evento. Sobre a ausência de citações ao presidente Temer, ele comentou: "Se fosse por mim, eu citaria o presidente, por tudo o que ele tem feito pelo Brasil. Mas acho natural que não citem, é uma eleição estadual, onde os candidatos precisam ser apresentados".

Beto Mansuur disse não saber se houve uma decisão deliberada em não citar o presidente.